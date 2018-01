Stel je nou eens voor: een zwarte mijnheer of een mevrouw van kleur ziet dit beeld en wat een pijn zal die voelen. Wat een vreselijke pijn

"Hij hield ook zwarte mannen als slaaf, en inlanders uit Indië, en Chinezen."



"Wat vertel je me nu?"



"En... en hij vierde Sinterklaas en Zwarte Piet."



"Ik kan dit niet aan! Dit kan niet!"



"Hoezo, dit kan niet?"



"Dit beeld moet onmiddellijk weg. Ik sta te trillen op mijn benen!"



"Te trillen?"



"Te trillen van woede! Ik ben zo kwaad op deze arrogante zak! Stuk stront van marmer!"



"Maar je vond het zo'n mooi beeld?"



"Maar ik ben nu diep be­ledigd! En ik niet alleen. Dit beeld moet onmiddellijk weg!"



"Waarom?"



"Stel je nou eens voor: een zwarte mijnheer of een mevrouw van kleur ziet dit beeld en wat een pijn zal die voelen. Wat een vreselijke pijn."



"Door het zien van dit beeld?"



"Ja!"



"Maar jij voelt geen pijn toch?"



"Ik voel me beledigd."



"Maar hoe dan?"



"Ik zie nu dit beeld, en... en... en ik voel de pijn van al die slaven, afschuwelijk. Zo beledigend is dit beeld. We willen toch ook geen beelden van Hitler zien. Dit kan echt niet."



"Ik zag in Rome een beeld van Nero... Maar goed. Jij wil dit beeld weg hebben."



"Onmiddellijk. Dit is geen kunst, maar een mokerslag!"



"Oh... Oeps!"



"Wat is er oeps?"



"Dit is niet het beeld van Cornelius Theodosius Holmanum van Werdegang."



"O, van wie dan?"



"Johan Maurits van Nassau. Wel eens van gehoord?"



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl