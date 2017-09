'Discussie over afschaffing bijzonder onderwijs is onzinnig'

In zijn opinie-artikel voert Roel Braeken een pleidooi voor ­'afschaffing van het bijzonder onderwijs, een van de laatste heilige huisjes in het Nederlandse onderwijslandschap'.



Aan de argumenten uit het pro- en contrakamp voegt hij er zelf nog één toe: de toenemende diversiteit en individualisering.



Braekens antwoord op die ontwikkeling is het op school met elkaar in contact treden en een verbinding aangaan. En juist dat laatste is zijns inziens dat wat het voortbestaan van het bijzonder onderwijs onhoudbaar maakt. Want de handhaving van dat onderwijs maakt het 'namelijk mogelijk op basis van religieuze ideologie kinderen bij voorbaat uit te sluiten'.



Om de opmerking van Braeken dat het 'weliswaar slechts een klein percentage van de scholen betreft' concreet te maken: het gaat om niet meer dan 1 procent van het totale scholenbestand in Nederland, dus: één op de honderd scholen kent een gesloten toelatingsbeleid.



Maar het bestaan en de keuze van die 1 procent van de scholen moet volgens Braeken 'onherroepelijk leiden tot het stoppen van financiering vanuit de staat voor het bijzonder onderwijs'. Dat moet dus voor het totale bijzonder onderwijs gelden. Dat is toch wel een mooi voorbeeld van het met een kanon op een mug schieten!



Gesloten toelatingsbeleid

Tot op de dag van vandaag kiest twee derde van de ouders in Nederland voor het bijzonder onderwijs voor hun kinderen. Daar hebben ze hun redenen voor, motieven die overigens heel verschillend zijn. In de praktijk blijkt ook dat ál die leerlingen in dat bijzonder onderwijs meer dan welkom zijn en er hun plaats hebben.