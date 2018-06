'Discriminatie tegen transgenders moet expliciet in de wet'

Afgelopen maand verscheen de Rainbow Europe Map, een ranglijst met de meest lhbti-vriendelijke landen van Europa. Nederland staat voor het eerst niet in de top tien. Hoofdreden van de achteruitgang? We worden ingehaald door landen met progressievere wetten. Wetten die de rechtspositie van transgenders en intersekse personen verstevigen.



Een aantal jaren geleden liepen we nog voorop met onze lhbti-wetgeving. In 2001 werd het burgerlijk huwelijk opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat is bijna twee decennia geleden. Het is tijd om weer in actie te komen. Laten we een sprint trekken om die eerste plaats terug te pakken.



Wij denken dat betere wetgeving mensen ­stimuleert om zichtbaar zichzelf te zijn en de acceptatie vergroot. Dat is nodig, want maar liefst twintig procent van de Nederlandse bevolking vindt nu dat er iets mis is met mensen die zich geen vrouw of man voelen. Transgenders worden vaak achtergesteld op de arbeidsmarkt; werkloosheidspercentages liggen drie- tot viermaal hoger dan gemiddeld.