'Dikke mensen wederom in de ongezonde hoek gezet'

Dikke mensen, die mag je van alles verbieden én stimuleren natuurlijk

Want ja, als dik automatisch ongezond is, dan is dun natuurlijk automatisch gezond. Als het zo simpel was, dan zou die studie geneeskunde niet zo lang en ingewikkeld hoeven te zijn.



Pizzapoortje

In onze vrije maatschappij is het niet zo populair om met verboden te werken. Maar gelukkig zijn er wel enkele groepen waar die verboden ineens wel worden toegejuicht. Ja, inderdaad: dikke mensen, die mag je van alles verbieden én stimuleren natuurlijk.



Door in dit discours rond slecht eten in de openbare ruimte de dikke mens eruit te lichten, wordt enigszins verbloemd dat er eigenlijk voorstellen worden gedaan om dingen voor iedereen te verbieden. Of komt er een toegangspoortje voor de pizza- en burgertenten waar dunne mensen wel door passen en dikke mensen niet? Zo wordt een supercomplex probleem in het systeem versimpeld en dus niet goed opgelost.



Nog los hiervan krijgen we ook een beetje het zuur van de gezondheidsdictatuur. Gezondheid is iets waar we maar gedeeltelijk invloed op hebben met onze leefwijze. Al maken we onszelf en elkaar graag wijs dat dit anders is. Want ja, ziek en ongezond zijn is eng, vies, kost geld en komt dicht bij de dood.