'Dijksma jaagt bewoners op kosten'

Als je zoals ik - grondlegger in 1963 en eerstverantwoordelijk uitvoerder van gemeentelijk onderzoek naar luchtverontreiniging - bekend bent met de ontwikkeling ervan, werkt de paniekerige besluitvorming van het Amsterdamse gemeentebestuur over het elektrificeren van het autoverkeer op je lachspieren.



Om met het autoverkeer te beginnen. De verkeersdichtheid is naar schatting nog niet de helft van die in de jaren zestig en zeventig, toen er dagelijks alleen al in de Leidsestraat in beide richtingen een langzaam rijdende file uitlaatgassen stond uit te blazen. En dan ook nog per auto zeker tweemaal meer dan de auto's van tegenwoordig.



De metingen in de jaren negentig gaven een dermate daling van de gehaltes aan stikstofoxiden en fijnstof van het wegverkeer te zien, dat mijn medewerkers de aardigheid in hun werk begonnen te verliezen: "Mijnheer Heida, heeft dit nog wel zin?"



Ik laat dan maar rusten dat tot aan de jaren zestig, toen het aardgas als verwarmingsbron kwam, huizen en bedrijfspanden met steenkool werden verwarmd.