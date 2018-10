'Dieren hebben recht op een eigen leven in de stad'

Op deze manier zorgen we voor meer leven in de stad, en meer natuur in de parken. Dit is niet alleen goed voor de dieren zelf, Amsterdammers zullen er zelf ook gelukkiger van worden, omdat ze een rijke stadsnatuur hebben om in te recreëren.



Juffen en meesters kunnen kinderen voortaan meenemen naar het park voor biologielessen.



Vegetarische kantines

Natuurlijk moet er veel meer gebeuren. Zo moeten gemeentelijke kantines vegetarisch worden, binnentuinen niet meer volgebouwd en moeten de bouwvergunningen van maneges eisen dat er genoeg ruimte is voor de paarden.



Die staan nu nog te vaak in kleine en stressvolle stallen. Maar laten we beginnen om vandaag, op Dierendag, te begrijpen dat Amsterdam een unieke stadsnatuur heeft die we moeten beschermen.



In Den Haag is nog geen meerderheid voor een diervriendelijke politiek. Daarom is het aan de steden om actie te ondernemen. Laat Amsterdam voorop lopen in het beschermen van de dieren en een voorbeeld zijn voor andere ­steden.