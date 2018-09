'Diepe schaamte voor brullende fietsers'

Een fietser gilde laatst tegen een oude Franse dame 'Move!' en reed haar zowat omver

Zo gilde laatst een fietser tegen een oude Franse dame "Move!" en reed haar zowat omver, woest kijkend alsof hem het meest vreselijke ­denkbaar werd aangedaan, de dame totaal verbouwereerd achterlatend.



En zulke dingen gebeuren daar tientallen keren per dag. Op zo'n ­moment schaam ik me diep voor het gedrag van mijn fietsende, brullende en briesende stadgenoot en zou ik de toerist wel in mijn armen willen wiegen en vertellen dat we eigenlijk een heel leuk volkje zijn.



Ik snap de frustratie van de fietser wel, maar kom op, hoe gedraagt de gemiddelde ­Nederlander zich op vakantie? Ook die staat midden op 5th Avenue in New York een foto te maken 'omdat de wolkenkrabbers dan zo leuk uit­komen' of vraagt aan het ontbijt­buffet in Barcelona waar de komijnekaas of chocopasta staat.



Pim de Lange, Amsterdam