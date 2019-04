'Dezelfde reflex bij links en rechts over Turken en Marokkanen'

Links en rechts hebben dezelfde reflex: moslim zijn bepaalt welke ethische smaak je hebt

Ze benoemen verder hoe Turken in steden als Rotterdam zich laten leiden door een dictator in Turkije. En dan nog Utrecht. Ja, zeggen ze, de dader in Utrecht, al is hij gek en crimineel, hij is een Turk die Allahoe akbar riep nadat hij onschuldige levens nam.



Zij waarschuwen dat de tijd van politieke correctheid voorbij is. Alleen door de dingen te benoemen, en de perversie die mogelijk wordt gemaakt door het geloof aan te pakken, kunnen we komen tot een collectief beeld van het goede leven.



Het zou enige troost en hoop bieden als sociaalwetenschappelijk Nederland een genuanceerder beeld liet zien. Helaas dit is niet het geval. Ook hier zien we de dominantie van het traditioneel links-rechtsdenken terug.



Geproblematiseerd

Uitzonderingen daargelaten komt men zelden een sociologisch artikel tegen waarin Marokkanen en Turken niet als geproblematiseerde moslims of moslims met sociale problemen worden gekenschetst.



Wat dit sombere beeld, hoe realistisch het ook moge zijn, ons niet genoeg laat zien is dat we niet te maken hebben met Marokkanen en Turken, want die wonen in Marokko en Turkije. ­



Iemand die met een 21ste-eeuwse linkse bril kijkt waarbij men daadwerkelijk niet meer impliciet denkt in termen van autochtonen en allochtonen weet dat we eigenlijk te maken hebben met Nederlanders van Turkse en Marokkaanse komaf. Nederlanders dus.