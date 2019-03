'Deze plek doet geen recht aan de slachtoffers'

Schandalig dat er zo veel protest is tegen het beoogde Namenmonument in het plantsoentje aan de Weesperstraat. Ik ben daar schuin ­tegenover geboren, in een huis waar alle Joodse bewoners twintig jaar voor mijn geboorte weg werden ­gehaald en vermoord werden in ­concentratiekampen.



Het plantsoentje waar we het over hebben, is al die jaren een nare plek geweest. Met een vreselijk monument waarmee de Joodse gemeenschap haar dankbaarheid moest tonen aan de Nederlandse bevolking, omdat die ze zogenaamd zo goed beschermd had.



In dat plantsoentje scharrelde in mijn jeugd de 'dorpsgek' rond. Jantje Schreeuw noemden we hem, want als je bij hem in de buurt kwam, begon hij te schreeuwen. Pas jaren later hoorde ik dat Jantje Schreeuw als enige van zijn hele familie was teruggekeerd uit een concentratiekamp. Dat vreselijke lot had hem blijkbaar tot waanzin gedreven.



Zodra bekend werd dat het monument in de Weesperstraat zou komen en het mogelijk bleek om te doneren, heb ik de naam van het meisje geadopteerd dat twintig jaar voor mijn geboorte in mijn ouderlijk huis woonde. Rebecca IJdis, zij was pas 18 jaar toen zij werd vermoord in Auschwitz.



Voor haar, voor de familie van Jantje en voor al die anderen die nooit meer terug zouden komen, hoop ik dat het Namenmonument er zo snel mogelijk komt. Op de enige juiste plek, in het hart van de oude ­Jodenbuurt.



Ineke Bosma, Amsterdam