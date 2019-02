Een jaar geleden verloor de stad een mooie Amsterdammer, Johnny Mosterd (1985-2018). Z'n naam alleen al zorgt voor een glimlach op je gezicht. Heette je gappie echt zo? - Ja, echt.



Een paar maanden na zijn overlijden kom ik in een café in Oost zijn nicht tegen. 'Hey', zeg ik, 'Hey', zegt ze. Bij ons allebei staan meteen de tranen in de ogen. Helaas is rouw iets wat je een beetje zelf uit moet zoeken, maar gelukkig zijn we samen in ons verdriet.



Samen. Als Johnny ergens goed in was, dan was het wel in verschillende soorten mensen samenbrengen. Van hippe regenjassendesigners tot Rotterdammers die in Amsterdam-Noord probleemjongeren helpen. Allemaal legends die de stad mooier maken.



Amsterdammer, ik garandeer u, u zou willen dat u Johnny Mosterd had gekend. Johnny stond voor verbinding tussen mensen van allerlei pluimage en dat heeft de stad hard nodig! Dus, sta je vanavond in de kroeg, haal dan een pilsie voor jezelf, en eentje extra, 'een Johnny'. Geef die aan een onbekende en zeg: deze krijg je van Johnny. Is toch goud?!



Bram Rekers, Amsterdam



