Gaan we deze goede Nederlanders een leven achter de tralies zetten?

"Dat is precies wat deze jonge jongens hebben gedaan. Ze hebben niet gemoord, niet verkracht, daar zijn ze zelfs erg op tegen, zoals u hebt kunnen horen, ze hebben mensen geholpen door te werken in de ziekenboeg. Ze hebben de artsen geholpen, maar vooral hebben ze de patiënten ge­holpen. Ze hebben, zeggen ze, hun broeders geholpen."



"Ze hebben bloed gegeven, de zieken gesteund, de gewonden van het front gehaald, ze hebben hun eigen leven weggecijfert om een ander te redden. En ja, edelachtbare, ze stonden misschien aan de verkeerde kant, maar ze gedroegen zich als helden. Ze hebben een groot hart edelachtbare, ze zijn jong en hebben ingezien dat ze destijds de verkeerde beslissing hebben genomen."



"Wie van ons heeft, toen hij jong was, niet eens een verkeerde beslissing genomen? Heeft u altijd aan de goede kant gestaan? Deze jongens hebben spijt, edelachtbare, grote spijt. Spijt omdat ze zich zand in de ogen hebben laten strooien. 'We waren naïef,' zeggen ze."



"Gaan we deze, in feite, zeer goede Nederlanders, die zich inzetten voor de zieken en de zwakkeren, nu een leven achter tralies zetten, waar ze te jong voor zijn en niet thuis­horen, terwijl juist zij nog iets waardevols voor onze samenleving kunnen betekenen?"



Vervolgens komen er taakstraffen in beeld.



Daarna volgt hoger ­beroep.



Dan blijken ze nog veel liever geweest dan we dachten.



Over een jaar lopen ze vrij rond.



