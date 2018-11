'Deugt ons zorgstelsel nog wel?'

Zorg wordt primair gezien als iets om in te investeren omwille van het financiële rendement

Als illustratie van de tijdsgeest willen sommigen het ziekenhuis ­opknippen en 'rendabele behandelingen' behouden.



De toezeggingen van de minister behelsen vooral het 'bekijken van lessons learned' en andere managementtaal. Maar hoe is het mogelijk, beredeneerd vanuit het algemeen belang, dat we niet in een open en feitelijk ­debat kijken of ons zorgstelsel wel deugt?



Ordeningsmodel

Voor voorstanders van het huidige zorgstelsel is er geen reden om meteen na de val van een ziekenhuis te zeggen dat het zorgstelsel niet ter discussie mag staan.



Als voorstander is die stelseldiscussie goed te voeren, mits je openstaat voor aanpassingen. Zo is in het systeem van marktregulering (sinds 2002) de overlevingskans voor ziekenhuizen groter dan bij budgetbekostiging en capaciteits­regulering (tot 2002).



In het oude ordeningsmodel vielen dus meer ziekenhuizen om. Een natuurlijk proces: door demografische of andere ontwikkelingen is soms een ziekenhuis, school of politiebureau niet meer te handhaven op een specifieke locatie. Het probleem zit hem in hoe ordelijk zo'n sluiting verloopt.



Wie tegen het plots sluiten van ziekenhuizen is, kan dus best voorstander van marktregulering zijn én aanvullend een noodfonds bepleiten, waardoor bij faillissement personeel en patiënten een paar maanden respijt krijgen voor een geordende sluiting.



Transitieplan

In het oude zorgstelsel is zo'n planning ook mogelijk. Als in zo'n stelsel blijkt dat MC Slotervaart overbodig is, dan zou er alle tijd zijn voor een goed doordacht transitieplan en een sluitingsdatum ergens in 2019 of 2020. Of MC ­Slotervaart overbodig is, moet ­overigens nog blijken.