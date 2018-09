'Denk ook aan hen die hun droom niet zagen uitkomen'

De term 'lieve stad' lijkt in vele opzichten meer een oproep dan een constatering. Want hoewel Amsterdam heel veel moois en geluk brengt aan velen, is de harde werkelijkheid dat de stad niet voor iedereen even lief is.



Burgemeester Halsema gaf in haar beëdigingsspeech aan dat de stad ergens de belofte van vrijheid met zich meedraagt. De belofte dat je hier in Amsterdam je geluk kunt najagen, dat je je lot in eigen hand kunt nemen.



En velen zijn met deze belofte ooit met grootse dromen richting de stad getrokken, of het nou een Hollandse koopman uit de zestiende eeuw was, een Turkse jongeman in de jaren zeventig of een student die vorig jaar de Veluwe heeft verlaten om naar de hoofdstad te komen.



Voor al die mensen, jong of oud, die hier ooit naartoe zijn gekomen of hier zijn opgegroeid geldt hetzelfde: Amsterdam doet iets met je dromen, ze worden vervuld of gebroken.



Ik wil vandaag stilstaan bij een vergeten groep, namelijk zij die hun dromen in Amsterdam niet hebben zien uitkomen. Wat en waar ben je als je niet kunt voldoen aan de eisen die het leven aan de Amsterdammers stelt en je leven steeds betekenis­lozer lijkt? Eisen die overigens ook steeds strenger lijken te worden, denk alleen maar aan de betaalbaarheid. Het wordt steeds moeilijker om met een kleine beurs in Amsterdam te wonen en rond te komen.



Basisbehoeften

Deze constante druk eist slachtoffers. Hoeveel jonge studenten kampen er met een burn-out omdat ze het veeleisende studentenbestaan niet meer trekken? Zijn we als millennials gewoon minder weerbaar dan de vorige generaties, of kan het zijn dat we steeds meer een structureel tekort hebben aan essentiële basisbehoeften als stilte, rust, verdieping en vriendschap?