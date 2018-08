'Denk en Bij1 doen zelf ook mee aan discriminatie'

Zo stond op de voorpagina van NRC Handelsblad in november 2015: 'Witte mensen moeten eens luisteren.' Dit was een citaat uit een interview met vier allochtone vrouwen.



Toch volgde er geen publieke verontwaardiging over deze racistische uiting. Zou 'witte' zijn vervangen door 'zwarte' of 'joodse', dan waren ongetwijfeld de rapen gaar geweest, met mogelijk een registratie in het Racismeregister.



Ladies only

Sylvana Simons, partijleider van Bij1, heeft ook zo haar vooroordelen. Ze stelde in een interview uit 2001: "Als je op zwarte mannen valt, heb je echt een probleem. Vrouwen, wit en zwart, die op zwarte mannen vallen, zijn vaak alleen en lopen tegen dezelfde dingen aan. Ontrouw, onbetrouwbaarheid, het onvermogen van die mannen om over gevoelens te praten."



Simons vindt ook dat nieuwe politieagenten beter moesten worden gescreend op discriminerende opvattingen. Volgens haar eigen normen is Simons dus ongeschikt als politievrouw.



Sylvana's partijgenoot, de Surinaams-Nederlandse hoogleraar Gloria Wekker, vind generaliseren op basis van huidskleur ook geen probleem. In opinieblad Vrij Nederland zei ze in juni 2016: "Witte onschuld bestaat niet". Wederom volgde geen publieke verontwaardiging.



Wie zich ook al gediskwalificeerd heeft voor een toekomstige overheidsbaan is regisseuse Sunny Bergman. De activiste stelde in haar documentaire Wit is ook een kleur: "Uiteindelijk is racisme een probleem van witte mensen."



Hebben bijvoorbeeld Chinezen, Marokkanen en Indiërs dan geen vooroordelen over huidskleur of etniciteit? In India werd al onderscheid gemaakt op basis van huidskleur lang voordat de Engelsen het land koloniseerden.