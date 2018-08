'Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol'

Het is ongepast dat de rijksoverheid delen van Amsterdam en omgeving niet meeneemt in de officiële klaagzone

Waar ik hem niet over hoor, is dat het vliegverkeer nog steeds de meest vervuilende vorm van vervoer is. Vliegtuigen die opstijgen of landen vanaf Schiphol storten het grootste deel van hun fijnstof neer over Amsterdam en omstreken. Ook betaalt de luchtvaart geen belasting over de brandstof. Toch klaagt de sector erover dat Schiphol niet mag uitbreiden.



Ik woon in Noord en heb net als de bewoners uit Nieuw-West ontzettend veel geluidsoverlast van de vlieg­tuigen. Ik weet niet waar deze topman het vandaan haalt dat de geluidshinder dankzij andere routes is gedaald.



Ik hoop dat veel mensen klachten indienen bij het meldpunt van de SP maar ook bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). Het is ongepast dat de rijksoverheid delen van Amsterdam en omgeving niet meeneemt in de officiële klaagzone. Wanneer neemt de politiek hiervoor eens haar verantwoordelijkheid?



G. van Zelst, Amsterdam-Noord