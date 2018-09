'De ziel sijpelt de stad uit'

Het stuk van Dimitris Dalakoglou (Het Hoogste Woord van dinsdag), over de voorgenomen sluiting van het ADM-terrein is mij uit het hart gegrepen. Mijn verliefdheid op Amsterdam dateert al van de jaren vijftig toen ik in schoolvakanties - ik woonde in Bussum - steevast naar Amsterdam liftte om daar louter te gaan lopen langs grachten en straten.



Ik werd gegrepen door de vele bedrijfjes in de woonwijken, de exotische gebouwen, de mensen van zo'n enorm diverse pluimage, rijk en arm die kriskras door elkaar woonden, de grote hoeveelheid cafés waar ook overdag bonte gezelschappen zaten te gesticuleren en te lachen en, last but not least, al die lui die onmiskenbaar een artistieke achtergrond bezaten.