'De zaak Beatrix Ruf: veel wijst op gemeentelijke ingreep'

Over de bezoldiging van sommige daarvan is juridisch advies ingewonnen. Hij schrijft aan de journalisten die afspraken 'de komende weken zorgvuldig te willen evalueren'.



Hoe kan het dan dat Ruf nog geen vier dagen later (dus op maandag 16 oktober), zonder dat dit zorgvuldige onderzoek of die evaluatie kan hebben plaatsgevonden, onder druk wordt gezet om terug te treden?



Clinton

De gemeente stelt in deze periode in haar dossiers geen enkele gespreksnotitie te hebben aangetroffen. Dat betekent dat de contacten tussen de wethouder en de (voorzitter van) de raad van toezicht vermoedelijk in het weekend van 14 en 15 oktober in de privésfeer hebben plaatsgevonden, al of niet via privécommunicatiemiddelen.



Maar dat kan geen reden zijn ze als privéhandelingen aan bestuurlijke controle of toezicht te onttrekken. Dat was de inzet van het onderzoek naar Hillary Clinton en het bestuurlijke gebruik van haar privé e-mailserver. Als het machtsargument in de beëindiging van de arbeidsrelatie met Ruf is gebruikt (de wethouder dreigt de subsidie in te trekken), kan de gemeente daarvoor ter verantwoording worden geroepen.



Wanneer dus het rapport van de commissie naar buiten komt, dat vermoedelijk niet op dit aspect zal ingaan, zal de gemeente (b. en w. en de raad) ook hier aandacht aan moeten geven.



Daarbij moet worden bedacht dat het niet ­alleen gaat om een historisch incident (maar wel een waarvoor de gemeente ter verantwoording kan worden geroepen), maar ook om een structureel tekort in de verzelfstandigingsoperatie van de musea, waarin de gemeenten de musea weliswaar 'op afstand' hebben gezet, maar toch de macht hebben behouden.



Die macht wordt uitgeoefend (en soms misbruikt) buiten de op papier bestaande zelfstandigheid van de musea.



