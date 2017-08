'De Ymeres moeten van hun monopolie af'

Het zal niet verbazen dat de weerstand vooral zit bij de professionals binnen de sociale huursector

En wat ik hoopte is gebeurd: in het land ontstaan op allerlei plaatsen initiatieven van huurders die zich willen verzelfstandigen door de oprichting van een wooncoöperatie.



In Den Haag hebben de huurders in de Roggeveenstraat hun woningen overgenomen en vormen nu een eigen wooncoöperatie. In Amsterdam heeft de SP-wethouder het mogelijk gemaakt dat op drie plekken wooncoöperaties hun eigen wooncomplexen kunnen realiseren.



Maar helaas, de weerstand is groot. En het zal niet verbazen dat deze weerstand vooral zit bij de professionals binnen de sociale huursector. De gedachte dat hun huurders zelfstandig zouden kunnen worden, waarmee de professionals wellicht een wat meer bescheiden rol krijgen, is nog niet verinnerlijkt.



Veel initiatieven van huurders worden hierdoor in de kiem gesmoord. Dit doet ook de woningcorporatie Ymere bij haar afwijzing van het initiatief van bewoners in de Van der Pekbuurt in Amsterdam. Hun voornemen om de wooncoöperatie Copekcabana te vormen zien zij, na jaren praten, bot afgewezen.



De formele redenering is dat de overdracht van woningen - omdat er sprake is van een korting op de marktprijs - ten koste zou gaan van het 'maatschappelijk vermogen' dat nodig is voor de realisering van 'sociale woningbouw'.



Dat lijkt een integere redenering, maar is het niet. Kortingen op de marktprijs bij de overdracht van een sociale huurwoning aan de zittende huurders, is een volstrekt normaal verschijnsel. Het zijn immers geen vrije woningen, omdat zij bewoond zijn.



Daarbij zijn woningcorporaties geen platte commerciële vastgoedhandelaren. Ook bij de overdracht van een woning aan een huurder met een laag inkomen ben je verantwoordelijk voor een goede betaalbaarheid.



Om dat mogelijk te maken heeft minister Blok de woningcorporaties - bij experiment - de mogelijkheid geboden om kortingen te geven tot vijftig procent van de marktprijs.