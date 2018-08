'De woningnood was toen al hoog'

Pam

Toen ik in de Paroolrubriek Buis het promotiefilmpje zag dat vijftig jaar geleden is gemaakt over wonen in de Bijlmermeer, kwam een stortvloed van herinneringen los in mijn brein. Weliswaar ben ik geen pionier van het allereerste uur, maar ik behoorde wel tot de eerste generatie Bijlmerbewoners.



Na de School voor Journalistiek in Utrecht zou ik politicologie gaan ­studeren in Amsterdam, maar mijn toenmalige vriendin en ik konden geen woning vinden. De woningnood was ook toen al hoog, maar nog niet zo hoog dat we een tent moesten opzetten, zoals de studenten van tegenwoordig. Er was nog ruimte in de Bijlmer, waar we een vierkamerflat konden huren in sectie K. De naam was Koningshoef, vijfde verdieping.



We legden zelf kokosmatten op de vloer, zetten een bed neer en kochten Lundia-boekenkasten. Het was wonen op een galerij in een huurkazerne. De buren zagen we af en toe in de lift. Om boodschappen te doen, moest je met de bus naar een supermarkt en dan met een volle boodschappentas weer terug de lift in, die helaas net was uitgevallen.