'De VVD is nooit een liberale partij geweest'

De Amsterdamse of progressieve vleugel in de VVD (denk ook aan Anne Lize van der Stoel, Frank de Grave, Eric van den Burg) is lang beschermd omdat de partij niet te veel ruimte wilde laten aan de concurrentie op links, met name van D66.



Grachtengordel

Sinds de concurrentie voor de VVD echter hoofdzakelijk van rechts komt (Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet) lijkt het linkse liberalisme in de partij ten dode opgeschreven.



Die concurrenten winnen terrein met wat 'populisme' genoemd wordt, de kiezers naar de veronderstelde mond praten, maar daarin is sinds enige tijd nu juist de VVD kampioen, met premier Mark Rutte en fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in de eerste linie.



Frits Bolkestein was de laatste partijleider die zowel conservatieve kiezers als hoofdstedelijke intellectuelen probeerde aan te spreken. Tegenwoordig stoot de VVD-leiding Amsterdamse kiezers bewust van zich af als 'witte wijn sippende' bewoners van 'de grachtengordel'.



Dus inderdaad: de VVD is geen liberale partij en is het ook nooit geweest.