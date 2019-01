'De vrouw beslist over abortus? Dat valt nog altijd tegen'

In El Salvador kan een vrouw in de gevangenis terechtkomen omdat zij een abortus heeft ondergaan. In de VS voorspelt men dat de abortuswet vernietigd zal worden. Vergeleken daarmee lijkt in Nederland alles in orde. Toch?



In Nederland werd abortus gedecriminaliseerd in 1984, na meer dan tien jaar van feministisch activisme. De meest zichtbare actiegroep op dit gebied was Wij Vrouwen Eisen, mede-opgericht in 1974 door Marjan Sax, die in 1983 Mama Cash zou starten. Drie eisen had de groep: abortus uit het Wetboek van Strafrecht, abortus in het ziekenfondspakket, de vrouw ­beslist.



Vandaag de dag is aan géén van deze eisen helemaal voldaan.