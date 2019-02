'De UvA zoekt alleen volgzame studenten'

De politie op studenten afsturen is de UvA niet vreemd. In de zomer werden studenten hardhandig van een grasveldje afgehaald op het Roeterseilandcomplex. Kamervragen van Zihni Özdil (GroenLinks) volgden, waar was dit buitenproportionele politiegeweld voor nodig?



Het kan namelijk ook anders, zoals Groningen bewijst. Begin september 2018 werd het Academie Gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen bezet, omdat tientallen internationale studenten dakloos waren of geen fatsoenlijke huisvesting hadden.



In plaats van aangifte te doen heeft het bestuur de studenten serieus genomen en de eisen ingewilligd. Iedereen verliet rond middernacht het pand. De bezetting was een zege voor internationale studenten, die nu een dak boven het hoofd hebben.



Burgerlijke ongehoorzaamheid

Mondige studenten achter slot en grendel zetten terwijl je propagandeert kritiek te waarderen, is hypocriet en onnodig, zoals de Groningse bezetting illustreert. Het is moreel verwerpelijk om politiegeweld in te zetten tegen je eigen studenten.



Dus cvb, propageer gerust dat je wordt opgeleid tot competente rebel en dat de universiteit de plek is where opinions get challenged, maar noem dan ook wat er met je gebeurt zodra je daar acties van burgerlijke ongehoorzaamheid aan verbindt.