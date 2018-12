'De Top 600 krijgt geen greep op de harde kern'

162 personen die sinds de start van de aanpak in de Top 600 staan, staan er na vijf jaar nog steeds in

Dit zijn goed doordachte uitgangspunten. En toch is er iets vreemds aan de hand. Burgemeester Eberhard van der Laan doelde indertijd met de Top 600 namelijk uitdrukkelijk op jonge daders van overvallen, straatroof en ernstig geweld. In de praktijk blijkt hiervan echter op twee essentiële punten te worden afgeweken.



Ten eerste gaat het nauwelijks om jeugdige delinquenten: slechts 10 procent van de Top 600 komt in een justitiële jeugdinrichting terecht; 90 procent in een penitentiaire inrichting voor volwassenen.



Ten tweede blijkt de Top 600 zich allerminst te beperken tot ernstige recidivisten die zich schuldig hebben gemaakt aan een of meer high impact crimes. Er komen ook jeugdige wetsovertreders op de lijst die slechts tweemaal zijn veroordeeld voor een relatief licht delict.



Recidivecijfers

Bovendien lijken de recidivecijfers te wijzen op de aanwezigheid van een volhardende harde kern waar de Top 600 geen greep op krijgt. In 2015 recidiveerde een op de vijf van de Top 600 die dat jaar gedetineerd werd meteen na detentie; in 2016 was dat een op de zes.



Criminele levenswijze

Tegelijkertijd blijkt het gemiddeld aantal dagen dat Top 600-personen gedetineerd zaten, gestegen, in het bijzonder bij degenen die vanaf de start van de aanpak op de lijst staan. Dat zijn er na vijf jaar nog 162, ofwel ruim een kwart van de oorspronkelijke 600. Ook dit lijkt te wijzen op een nauwelijks gecorrigeerde harde kern.



Onderzoek laat zien dat jonge veelplegers vrijwel allemaal ergens rond hun dertigste zijn gestopt met hun criminele levenswijze, of ze nu intensief via een apart programma zijn begeleid of niet.