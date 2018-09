'De toeristentroep wint, ik vertrek'

Nooit had ik gedacht dat het zover zou komen, maar ik vertrek uit mijn huis op de Zeedijk. Met pijn in het hart, na hier precies 33 jaar te hebben ­gewoond en actief te zijn ­geweest in verschillende buurtinitiatieven en denktanks.



Het is al jaren bijna niet te doen door de drukte en het lawaai, maar deze zomer is voor mij een grens bereikt. Ik ben van mijn fiets geduwd en opgejaagd door een groepje dronken Franse toeristen, tegen wie ik opbotste toen ze opeens de straat overstaken, en ik ben met de dood ­bedreigd door een stel doorgesnoven Engelsen, nadat ik ze had gevraagd of ze niet onder mijn raam openlijk wilden gebruiken. Dat was voor mij de bekende druppel.



Deze hete zomer was ik noodgedwongen veel thuis, ook overdag. En dat was geen onverdeeld genoegen. Gedurende de dag werd ik continu opgeschrikt door toeristengidsen die onder mijn open raam steeds dezelfde onzin staan uit te kramen. Vaak op luidruchtige toon, omdat ze zogenaamde 'free tours' geven en de ­gidsen daarvan zo veel mogelijk vrijwillige bijdragen moeten ophalen.



Wietgeuren

De vrijgezellengroepen beginnen meestal om een uur of elf in de ochtend te drinken. De namiddagen en avonden zijn over het algemeen nogal hectisch met schreeuwende, pissende en kotsende bezoekers. De prachtige boeddhistische tempel heeft het over het algemeen zwaar te verduren van deze bezoekers, niet bepaald een prettig gezicht.