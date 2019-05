'De toekomst van Amsterdam is Europees'

Voor de grote uitdagingen van deze tijd, zoals migratie, massatoerisme en de klimaatcrisis worden steden, maar ook Europa steeds belangrijker. Het zijn internationale onderwerpen, die ons dagelijks leven direct raken.



Daarom is het noodzakelijk dat Amsterdam een krachtige stem heeft in het Europees Parlement, en niet een roepende is in de woestijn. Het is een dwaze gedachte dat Europese steden beter af zijn door ieder voor zich de negatieve uitwassen van de mondiale economie te bestrijden.



Juist van een vakbondspartij als de SP zou je verwachten dat ze samenwerking zoeken bij het aanpakken van problemen, in plaats van ­solo op te boksen tegen grote bedrijven.



Brussel en Parijs

Wie ons vertelt dat wij in ons eentje een vuist kunnen maken tegen grote multinationals als Airbnb, zoals de SP eerder in deze krant beweerde, gelooft in sprookjes. Denk maar niet dat Airbnb onder de indruk is als Amsterdam in z'n eentje inzage eist in de data. Hiervoor is een Europese aanpak nodig. Enkel door samen te werken met andere Europese steden, zoals ­Parijs, en door in Brussel aan te dringen op het reguleren van multinationals, krijgen we grip op uitwassen van toerisme. Zo houden we grip op onze toekomst.