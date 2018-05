'De tegenmacht heeft weer eens het nakijken in de stad'

Ik weet dat Sharon Dijksma goed is, maar moest ze echt overgevlogen worden uit Enschede (haar thuis) en Den Haag (Tweede Kamer, daar is ze nu gekozen lid van)?



We hebben zat Amsterdammers die ook kwalitatief goed zijn.



Tanja Jadnanansing of Amma Asante bijvoorbeeld, hebben ook in de Tweede Kamer gezeten. Of Muriël Dalgliesh, de voorzitter van stadsdeel Zuidoost.



Allemaal vrouwen die Amsterdam goed kennen, en met wie het college een betere afspiegeling van de bevolking in de stad zou zijn ­geweest.



Het gaat om het principe

Door naar de stadsdelen. Het bestuurlijke stelsel is gewijzigd. Leden van het dagelijks bestuur worden tegenwoordig door het college gekozen, niet meer door de gekozen stadsdeelcommissieleden.



Nieuw-West springt in het oog met Emre Ünver als stadsdeelvoorzitter. Nog ­altijd PvdA-lid, maar in deze functie afgezant van Groenlinks (dat wordt trouwens nog wat met heikele kwesties als betaald parkeren in Nieuw-West: Groenlinks is absoluut voor, de PvdA is tegen). Ik mag Emre als persoon.



Ook Erik Bobeldijk (SP) en Ronald Mauer (D66) zijn toffe kerels, waar ik jarenlang fijn mee heb samengewerkt. Het moge duidelijk zijn: het gaat mij niet om de personen, maar om het principe.



Denk is de grootste partij in Nieuw-West en niet één persoon van die partij mag aanschuiven in het dagelijks bestuur. Ik vind het een ­regelrechte schoffering van de stemmers en de democratie.



Het was niet meer dan eerlijk geweest om recht te doen aan de uitslag en Denk ook een plekje te geven in het bestuur, nu Nieuw-West overduidelijk een keuze heeft gemaakt.