'De stad is met openbare toiletten pas echt gastvrij'

20 Het aantal van 20 openbare wc’s is nog niets vergeleken met Parijs, waar 400 openbare toiletunits staan.

Ja, er zijn plaskrullen natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat jij daar, net als ik, ook niet gehurkt wilt zitten bij hoge nood. Toch?



Kijken we over de landgrenzen heen, dan zien we nog meer voorbeelden van hoe het wél kan en is geregeld. In Colombia bijvoorbeeld is het bij wet geregeld dat vrouwen en ouderen altijd gratis in horeca en winkels van het toilet gebruik kunnen maken.



In Spanje bevinden de toiletten in de supermarkt zich vóór de poortjes, zodat iedereen er gebruik van kan maken.



Mediahype

Het is nu een jaar geleden dat de rechter uitspraak deed in het 'wildplasincident'. Ik kreeg een boete met de opmerking van de rechter dat ik bij hoge nood wel in een plaskrul terechtkon. Je weet welke mediahype daarna op gang kwam.