'De sleepwet schiet doel voorbij: stem tegen'

We moeten de diensten zo kritisch mogelijk blijven bekijken en goed vastleggen wat ze wel en niet mogen

Verder is het onverstandig dat de diensten gebruik mogen maken van 'zero-days', onbekende kwetsbaarheden in software.



Als een dienst een kwetsbaarheid in je telefoon ontdekt, dan horen ze die te melden bij de maker van die telefoon. De diensten zijn namelijk nooit de enigen die gebruik kunnen maken van zo'n kwetsbaarheid. Criminelen kunnen dat ook.



Dat hebben we gezien toen bij de Amerikaanse dienst een kwetsbaarheid lekte die de basis vormde voor de ransomware die in de Rotterdamse haven voor honderden miljoenen euro's schade heeft veroorzaakt.



Beter toezicht

Tot slot moet het toezicht beter. De besluiten van de toezichthouder, de CTIVD, moeten bindend worden. Als de diensten zich niet aan de regels blijken te houden, moet de CTIVD ze meteen kunnen stoppen. Dat kan nu niet.



De coalitie beweert dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de wet, omdat er een afspraak over één van deze vijf punten in het regeerakkoord staat.



Afspraken horen thuis in een wet en niet in een regeerakkoord, want hoe weten we zeker dat over een paar jaar een kabinet-Klaver, -Wilders, -Asscher of -Baudet hetzelfde perspectief heeft op hoe deze wet mag worden ingevuld?



Het referendum is een kans om aan de regering duidelijk te maken dat de problemen in de wet gerepareerd moeten worden. Stem daarom op 21 maart tegen de sleepwet, want Nederland verdient een betere wet.



Maandagavond wordt er in de Rode Hoed een debat gehouden met voor- en tegenstanders.