'De Russen hielden het Marineterrein terecht in de gaten'

In het artikel 'Stad door de ogen van Sovjets' in Het Parool van vorige week doet Marc Kruyswijk wat badinerend over de keuzes die de Russische militairen maakten op hun strategische kaart van Amsterdam. Hij noemt de vermelding van het Marineterrein als strategisch object een 'mispeer', omdat er vooral onschuldige afdelingen als personeelszaken gezeten zouden hebben. Dat is een ernstig misverstand.



In werkelijkheid was het Marineterrein misschien wel het belangrijkste en geheimste Defensieterrein van Nederland. Tot 2005 zat hier het Strategisch Verbindingsinlichtingen Centrum (daarvoor Technisch Informatie Verwerkingscentrum), een afluisterdienst die nauw samenwerkte met onder andere de Amerikaanse NSA en de Britse GHCQ.



Dit afluistercentrum speelde een cruciale rol tijdens de Koude Oorlog. Dat het terrein goed beveiligd was, blijkt ook wel uit het feit dat zowel Geert Wilders als Ayaan Hirsi Ali er ondergedoken heeft gezeten.



Tot een paar jaar geleden moest Google Earth het ook verplicht blurren. De Russen wisten dus precies waar ze het over het hadden.



Bart de Koning, Amsterdam