'De rafelranden van Amsterdam liggen inmiddels in Zaandam'

Amsterdam is al aangeharkt genoeg

Krap 10 uur na het ophangen van het spandoek ontvingen we een mail van de manager van Gemeentelijk Vastgoed met de vraag het doek meteen weg te halen, op laste van artikel zus en zoveel. De vastgoedmanagers hebben we tijden het hele 'ontruimingstraject' nog niet kunnen betrappen op empathisch vermogen.



Meliani! Help!

Vermoedelijk zitten ze daarom ook op die plek; aan hen de taak gemeentelijk vastgoed van de hand te doen ten bate van de gemeentelijke bankrekening. Met als treurige bijkomstigheid dat ook deze plek verdwijnt, waar zoveel mensen les kregen, zang en dans oefenden, kunst, voorstellingen en ontwerpen maakten. Zo'n plek komt niet meer terug.



Wij maken ons - samen met de twaalf creatieve ondernemingen die al vertrokken zijn - zorgen over de leefbaarheid, de flexibiliteit, de creativiteit en de toegankelijkheid van de stad. Wij denken: hier gaat iets mis. De rafelranden van de stad liggen inmiddels in Zaandam.



Meliani! Help! Dit is een oproep met ons te verkennen of wij een doorstart kunnen maken op een andere plek. Om nog wat rafelrandjes te behouden. Want Amsterdam is inderdaad al aangeharkt genoeg.



Edward Jansen en Thijs de Zeeuw, Amsterdam