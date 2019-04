'De populier is op een goede plaats helemaal niet gevaarlijk'

Populieren zijn in onze Amsterdamse parken de grootste, hoogste en mooiste bomen.

Gevaren kunnen soms bedwongen worden door selectieve snoei van zware takken, boven bijvoorbeeld fietspaden.



En waarom ze niet herplant kunnen worden, is helemaal onduidelijk. Er zijn tal van plekken waar 'gevaarloze' herplant mogelijk is. Zoals langs sloten achteraf, aan de publieksluwe kant van boomsingels of midden in boomgroepen in parken.



Kortom, de populier is helemaal geen gevaarlijke boom, maar we moeten er wel een goede plaats voor vinden in de stad. En dan vormen zij zelfs een sieraad voor Amsterdam - en nog een nuttig sieraad ook.



Helaas kunnen wij met zulke grieven nauwelijks bij de gemeente terecht. Ervaring heeft mij, en vele anderen, geleerd dat pogingen tot inspraak en pogingen om als betrokken, geïnformeerde burger mee te denken, vrijwel altijd tot niets leiden.



Op groen gebied handelt de gemeente Amsterdam vooral op eigen houtje en de burger heeft het nakijken. Hier ligt een grote uitdaging voor ons nog nieuwe en groene(!) stadsbestuur. We moeten er samen toch wat moois van kunnen maken.



Arend Wakker, Amsterdam