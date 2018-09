'De plannen van Schiphol en gemeente zijn onverenigbaar'

De gemeente Amsterdam staat voor een onmogelijke taak. Het aantal nieuwe woningen zal de ­komende tientallen jaren met duizelingwekkende aantallen moeten ­toenemen. De ruimte om te bouwen is echter beperkt.



De nieuwe topman van Schiphol meldde zaterdag in Het Parool dat het aantal vliegbewegingen ook blijft groeien, zij het met mate. De plannen van Schiphol en de bouwplannen van de gemeente Amsterdam zijn onverenigbaar. De aanwezigheid van Schiphol maakt het onmogelijk grote gebieden rondom Amsterdam en in de Randstad te bebouwen.



De actuele overlast van Schiphol op de omgeving is enorm.

Er is maar één oplossing. Die vijf start- en landingsbanen die nu als een gezwel Amsterdam en de omliggende gemeenten aantasten, moeten daar weg. Verplaats ze binnen nu en vijf jaar naar een plek voor de kust. Blijf gebruikmaken van de rest van de huidige infrastructuur van Schiphol (aankomst- en vertrekhallen).



Schiet de reizigers en vracht met snelle verbindingen onder de grond naar die nieuwe plek buitengaats. Het is nog geen oplossing voor de aanslag op het milieu die de luchtvaart nu nog pleegt, maar (nieuwe) bewoners van Amsterdam en omstreken kunnen dan in ieder geval ­wonen, rustig slapen en eindelijk schone lucht inademen.



Rick Veltman, Amsterdam