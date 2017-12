'De paradox van de ideale stad: mooi, maar duur'

Gezinnen verlaten in razend tempo de stad en dat is zeer, zeer zorgelijk voor de toekomst van Amsterdam.

Het stel heeft nog negen maanden om een huisje met een extra kamertje te zoeken. Na twee jaar wonen ze er nog, want hoewel ze hun wens voor een tuin of ruim dakterras hebben losgelaten, blijven de huizen te duur voor hun gezamenlijk inkomen. Als zij dan zwanger blijkt van de tweede, valt het doek: ze gaan ­zoeken naar een plekje buiten de stad.



Het is een groot probleem in de hele stad en al helemaal in stadsdeel West. Gezinnen verlaten in razend tempo de stad en dat is zeer, zeer zorgelijk voor de toekomst van Amsterdam. Op ­onze PvdA buurtbivak, waarin we een week middenin De Baarsjes bivakkeerden, noemden al die betrokken bewoners, ondernemers, onderwijzers en maatschappelijk werkers dit als de trend die het stadsdeel bedreigt.



Buy to let

Het is de paradox van de ideale stad. Doordat Amsterdam zo populair, zo mooi en zo fijn is, zijn de huizen inmiddels onbetaalbaar. Twee werkende ouders, allebei aan het begin van hun werkende leven, kunnen met hun gezamenlijk inkomen in stadsdeel West geen fatsoenlijke woning meer kopen of huren. Want de competitie van expats en investeerders die panden opkopen om aan meer mensen tegelijk te verhuren (buy to let) is zo groot, dat gezinnen het onderspit delven.



Sociale huurwoningen zijn ook niet meer te vinden. Door het nieuwe puntenstelsel tellen nu ook de verkoopprijzen van huizen in de buurt mee. Daardoor schiet elke (particuliere) huurwoning direct door de puntengrens en wordt die niet meer beschermd. En dan is er altijd wel iemand die 1700 euro huur per maand kan betalen.