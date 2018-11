'De overheid mag best de rode moraalkaart uitdelen'

Het paradoxale is dat de vaccinatiegraad relatief laag is in de VS

Ik was in 2014 in de VS toen in West-Afrika de ebola-epidemie was uitgebroken en in Dallas het virus werd aangetroffen bij een man met de Liberiaanse nationaliteit, waarna ook twee verpleegsters in het ziekenhuis waar hij was opgenomen, bleken te zijn besmet.



De verpleegsters overleefden, er was een paar dagen later sprake van nog één niet-dodelijk geval, maar het land stond op zijn achterste benen.



De Surgeon General, de hoogste gezondheidsfunctionaris, moest komen opdraven in alle talkshows en werd op beschuldigende toon geïnterviewd. Het ontbrak er nog maar aan dat de interviewers een mondlapje droegen.



Het paradoxale is dat tegelijkertijd de vaccinatiegraad relatief laag is in de VS. Volgens officiële gegevens is slechts 83,4 procent van de kinderen tussen 19 en 35 maanden oud ingeënt tegen difterie en tetanus. Bijna tien procent is niet ingeënt tegen mazelen.



Geloofsovertuiging speelt hierbij een rol, maar zeker ook het wantrouwen in sommige kringen tegen alles waar het stempel overheid op staat, vooral federale overheid. Vanouds doen de wildste complottheorieën de ronde, en dat is alleen maar erger geworden door toedoen van sociale media.



Bovendien mag het anti-vaccinatiekamp zich verheugen in een gewillig oor in het Witte Huis. Hoewel elk wetenschappelijk bewijs ontbreekt, is president Trump ervan overtuigd dat verscheidene vaccins autisme in de hand werken.



Overigens beschouw ik dat inmiddels als een van zijn kleinere dwaasheden.



Paul Brill