'De nieuwe UvA-bibliotheek neemt een hele hap uit de stad'

Een behoorlijk verkeersplan voor dat gesignaleerde knelpunt is er echter, na jaren overleg, nooit gekomen.



Een vergelijkbaar verhaal gaat op voor de expeditie, waarvoor nog steeds geen duidelijke oplossing is aangedragen. Daardoor zullen vrachtwagens wel gedwongen zijn om op de stoepen te parkeren om te kunnen laden en lossen.



En geluidsoverlast bestaat niet, volgens mevrouw Ten Dam.



Het College van Bestuur van de universiteit realiseert zich heus wel dat een dergelijk groot project moeilijk in te passen is op deze gevoelige plek in de binnenstad. Maar de stad past zich maar aan, vindt men, want wat is de stad zonder UvA?



En dat allemaal terwijl er een alternatief is, namelijk de Oudemanhuispoort. Maar nee, een vorig College van Bestuur heeft nu eenmaal zijn zinnen gezet op het Binnengasthuisterrein en dus moet het zo.



Als de consequenties voor de stad duidelijk worden, is mevrouw ten Dam allang elders 'een nieuwe uitdaging aangegaan' en is niemand verantwoordelijk.



Waar blijft eigenlijk de overheid?