'De negen van Richard Witschge' worden 21

Als je de naam Richard Witschge ­googelt, geeft de zoekmachine er spontaan de suggestie 'hooghouden' bij. Het is ongeveer zijn middle­name geworden. Als het nog had gemogen, was distilleerderij Hooghoudt vast zijn sponsor geworden.



Dan maak je dus in totaal 10 seizoenen deel uit van de A-­selectie van Ajax en scoor je 14 keer in 204 wedstrijden, alleen al in de eredivisie. Maar wat vinden ze het absolute hoogtepunt van je Ajaxloopbaan?



Dat je op 26 oktober 1997 in volle ren het middenveld overstak tegen Feyenoord en daarbij 9 keer de bal hooghield, een actie die je nutteloos zou kunnen noemen, al begrijpt volk dat dat zegt natuurlijk geen reet van Ajax en de Klassieker.