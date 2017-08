'De klimaatdoelen zijn echt niet onhaalbaar'

Het was een mooie serie artikelen van verslaggever Bart van Zoelen over het halen van de klimaatdoelen van Parijs, in Het Parool de afgelopen zes weken. Hij heeft ons haarfijn ­laten zien dat de doelen ambitieus zijn en dat we veel uit de kast moeten halen om ze te halen.



Maar voor het geval mensen zouden denken dat het halen van die doelen 'dus' onhaalbaar is: dat is toch echt niet zo. Van Zoelen zelf trapt gelukkig niet in die valkuil.