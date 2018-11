'De kleine crèche zit in de verdrukking'

Personeelstekort en nieuwe regels zijn funest voor opvang

Ten eerste groeit het aantal kinderen dat naar de opvang gaat: de economie trekt aan, ouders gaan meer werken. Het aantal afgestudeerde pedagogisch medewerkers groeit echter nog niet mee. Op dit moment is in de omgeving van Amsterdam niet aan (goed) personeel te komen.



Het personeel van de opvang komt voor het merendeel uit Purmerend, Almere, Haarlem. Zodra zij een baan dichter bij huis vinden, zijn ze weg. Daarnaast lukt het de opvang ook niet meer om via uitzendbureaus invalkrachten in te huren; die bureaus vissen in dezelfde lege vijver.



De tweede verandering is dat 1 januari nieuwe wetgeving ingaat. Vanaf dan wordt de beroepskracht-kindratio (BKR) één leider op drie baby's. Dat was voorheen één leider op vier. Het personeelstekort wordt hierdoor nog nijpender. Er is meer personeel nodig.



Onbedoeld

Voor onze opvang bemoeilijkt deze regelgeving het toch al moeilijke personeelsbeleid. Bij de crèche is er net een kleine geboortegolf geweest: drie baby's in de maand november erbij. Dat behoeft dus ook een personeelslid dat niet te vinden is.



Samenvattend: een onbedoeld effect van de nieuwe wetgeving is dat de kleine, huiselijke crèches nog meer in het nauw komen. Laat dit nou net de vorm van kinderopvang zijn die wij zo graag wensen voor onze kinderen. Een uitdaging voor de toekomst van Amsterdam: hoe zorg je ervoor dat deze leefbaar blijft voor gezinnen?



Lucie Gooskens, Amsterdam