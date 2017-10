'De klant staat helemaal niet centraal bij het GVB'

Het is allang duidelijk dat met de huidige structuur de gemeenteraad in dezen buitenspel staat

Aan dat laatste kan het GVB niks doen, pruilt het. De beoordeling is dan niet eerlijk ­volgens het GVB, en dus diende het een verzoek in bij de Vervoerregio om het criterium klant­tevredenheid uit de beoordeling te halen.



Dubbele petten

Wij van actiegroep 'Tram 14 mot blijfe' en 'Buurtbelang wijk 10 De Eendracht' volgen, sinds we ons gedupeerd voelen, het GVB op de voet en zijn woedend. Onderzoek naar de klanttevredenheid is het enige middel voor de reizigers om hun stem te laten horen.



Het is allang duidelijk dat met de huidige structuur de gemeenteraad buitenspel staat in dezen. Dat de wethouder van Verkeer, Pieter Litjens, zichzelf alleen maar gelijk hoeft te geven als portefeuillehouder én lid van het dagelijks bestuur in de Vervoerregio (u leest het goed, dit zijn dubbele petten) én een Regioraad die nauwelijks mandaat heeft.



Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio wil het voorstel van het GVB wel goedkeuren. Of de kritiek vanuit D66, SP, GroenLinks en PvdA in de Regioraad nog wat zal uithalen is zeer twijfelachtig.



De reizigers in het openbaar vervoer in Amsterdam staan alweer buitenspel.



Shirley Brandeis, Howard Kramer, Mildred Theunisz, Liesbeth Wit namens 'Tram 14 mot blijfe' en 'Buurtbelang wijk 10 De Eendracht'