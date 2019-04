'De kiezer heeft recht op IQ-scores van politici'

Tienduizenden studies laten zien dat IQ-tests, die de intelligentie van mensen in beeld brengen, verreweg de beste voorspellers zijn van school- en werkresultaten. De IQ-test voorspelt het beste voor zware managementfuncties.



Daarom had GroenLinks een aantal jaren geleden het uitstekende idee om bij de beoordelingsprocedure voor aspirant-Kamerleden een IQ-test af te nemen. Wat heb je aan een Kamerlid dat wetsvoorstellen en ingewikkelde financiële constructies niet begrijpt? Lijsttrekkers zouden hun IQ-score op het stemformulier moeten vermelden.



Zware functie

Het premierschap is een van de zwaarste functies in Nederland. De premier moet elke week koffers vol taaie stukken lezen. Hij moet beslissingen nemen over complexe onderwerpen, waarbij honderden miljarden euro's op het spel staan. Hij moet leidinggeven aan ministers, staatssecretarissen en topambtenaren, die vrijwel zonder uitzondering hoogbegaafd zijn.



Om in een dergelijk gezelschap gezag af te dwingen moet je zelf een snelle denker zijn. Een IQ van 130 is het minimum voor het premierschap van Nederland. Nederlanders hebben gemiddeld een IQ van 100. Slechts 2 procent heeft een IQ van 130 of hoger.