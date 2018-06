'De interne marketing van de EU schiet ernstig tekort'

'Absurd dat je kennelijk tegenwoordig moet uitleggen waarom Europa belangrijk is,' schrijft ­directeur Yoeri ­Albrecht van De Balie in Het Parool van 30 mei naar aanleiding van festival Act for Democracy. Het festival, dat mede door Albrecht is georganiseerd, wil een podium zijn waarop kunstenaars uit de Europese Unie hun ideeën en inzichten over Europa kunnen laten horen.



Aan wie, vraag ik mij af. Het klinkt als preken voor eigen parochie, want de pro-brexitstemmers in Groot-Brittannië, de aanhangers van de Vijfsterrenbeweging in Italië, de PVV-aanhang in Nederland en de nationalisten in Polen worden hiermee vast niet bereikt.



Wat mij ergert, is de elitaire uitstraling en de daarbij passende gedachte dat, ik citeer, 'vooruitgang in de samenleving altijd voor een heel belangrijk deel zal moeten komen van ­creatieven, kunstenaars, journalisten, schrijvers, filosofen en schilders'.