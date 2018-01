'De gemeente moet de taxibranche niet meer faciliteren'

Interessante brief van Walther Ploos van Amstel (Parool, 6 januari) over de taxibranche in Amsterdam. Interessant ook, omdat zijn ervaringen blijkbaar zijn gebaseerd op zijn ritjes met TCA-taxi's en niet met 'gelukszoekers van buiten'.



Zelf heb ik best wel wat ervaring uit mijn tijd als taxichauffeur in Amsterdam. Voor de deregulering waren er in Amsterdam 785 taxi's.



Die waren aangesloten bij één centrale, de TCA en een vergunning krijgen was erg moeilijk - mede daarom waren vergunningen erg duur en derhalve een pensioenbelegging voor veel chauffeurs. Na de deregulering (het vrijgeven van de markt, project WP200) steeg het aantal taxi's in een paar jaar naar zo'n 2344 taxi's in 2002 in Amsterdam alleen. Landelijk waren er toen 5324 taxi's.



Na dat jaar zakte het aantal taxi's naar 1325 in 2007. Landelijk waren het er toen 4700. December 2017 stond de teller in Amsterdam op 2490 en landelijk op 8945.