'De gele hesjes hebben herkenbare leiding nodig'

En die is groot, ook hier. Het gevoel dat 'Rutte moet oprotten' is niet beperkt tot de grimmige gelehesjesdragers.



Ziekenhuizen gaan failliet, thuiszorg wordt 'uitgekleed', de pensioenleeftijd moest zo nodig omhoog, straks worden ons dure milieumaatregelen opgedrongen en ­ondertussen laat 'Den Haag' almaar meer ­immigranten toe, terwijl het nota bene Lili en Howick juist wil uitzetten. Het is een optelsom van onvrede, die echter op nul uitkomt.



Een aanvankelijk gebrek aan erkende leiders is bij zo'n protest van onderop logisch: niemand stuurt de beweging aan. In mei '68 duurde het ook enige tijd voordat Daniel Cohn-Bendit in Parijs naar voren trad. De gele hesjes zijn vooralsnog des te gevaarlijker voor de politiek, juist doordat ze geen leiders hebben.



Dat Jan Dijkgraaf (57) zich als zodanig opwerpt, lijkt, na zijn deconfitures met HP/De Tijd en GeenPeil, vooral een recept voor een fiasco. Ene Jody Proef houdt zich als gangmaker ondertussen gedeisd, terwijl zelfbenoemd 'woordvoerder' Ingeborg Westerhoff (55) geen blad voor de mond neemt en het feit dat je niks meer van Occupy hoort, toeschrijft aan de omstandigheid dat die beweging 'door de regering doodgemept' is.



Maar Westerhoff verwoordt perfect het volksgevoel dat de hesjes voortstuwt. Ze heeft er 'niets mee te maken' dat het bij ons in vergelijking met andere landen prima geregeld is (onze zorg is ongeveer de beste ter wereld): zij woont nu eenmaal in Nederland en vindt 'dat het hier slecht gaat'.



Er is volgens haar geen democratie meer in ons land, het is 'een halve dictatuur'. Als Rutte 'oprot' kan er tenminste een regering komen 'die wel naar het volk luistert'.