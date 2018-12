'De Amsterdamse grachten zijn van iedereen'

Onze burgemeester zei laatst dat Amsterdam de belofte van vrijheid is. De stad waar je op de Dam mag slapen voor vrede. Waar je het universiteitsgebouw kunt bezetten met een roep om beter en kritischer onderwijs. Waar je in een groene string door de stad kunt skeeleren, zomaar.



Maar is Amsterdam zo meteen ook nog de stad waar je het gouden huwelijk van je opa en oma op het water van de grachten kan vieren? Waar een verliefd stel in het bijzijn van naasten ­elkaar het jawoord kan geven, waar vrienden vriendschap vieren, waar families samen komen?



Geluidsoverlast, daar kan wat aan gedaan worden. Deze maatregelen werken zelfs goed als ik de grachtengordelbewoners om mij heen moet geloven. De extra handhaving die daar voor ingezet zal worden lijkt mij een goede voorzorgsmaatregel en zelfs nodig.



De maatregel om niet meer dan twaalf opvarenden toe te laten raakt daarentegen kant noch wal. Als je op de grachten gaat wonen weet je dat er grotere groepen langs je huis zullen varen. Je woont op een stukje werelderfgoed. Dat is niet alleen van jou.



Dat is van iedereen die daar van wil genieten.



Het is jammer dat steeds vaker een kleine groep mensen die geluid geeft aan klachten het beleid bepaalt, in plaats van de grote meerderheid die wel plezier beleeft aan langsvarende bootjes.