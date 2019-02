De Amsterdammer mijdt de binnenstad. Volgens de ondernemers ligt dat aan de drukte, overlast en gebrek aan handhaving. Laat ik dat eens vanuit mijn eigen Westelijke Tuinstedenperspectief bekijken. De Amsterdamse binnenstad is onbereikbaar geworden.



Maar met de auto ben ik binnen 15 minuten welkom in Stadshart Amstelveen (met parkeergarage). Stadshart Amstelveen heeft zelfs een Bijenkorf! De prijzen zijn daar vriendelijker, de mensen ook en ze spreken me aan in 'me moerstaal'.



Amsterdam jaagt de auto weg (ook door absurde parkeertarieven), maar per openbaar vervoer in Amsterdam duurt het minimaal 35 minuten (en moet ik sinds kort nog overstappen ook) voordat ik aan de rand van het centrum ben.



Het is er ook nog eens duur en ik word door het winkelpersoneel in het Engels aangesproken. En als ik dan na het winkelen met mijn aankopen bij de halte sta om me na enige tijd in een overvolle tram te wurmen, dan weet ik weer waarom ik die binnenstad vermijd.



Ik heb ook een gratis advies voor Hudson's Bay: verkassen naar ­Amstelveen en wel gauw. Hoofddorp mag ook, ook dat heeft een prachtig bereikbaar winkelcentrum waar ze nu echt een warenhuis missen.



En weet je wat? Zelfs het winkel­centrum van Hoofddorp is vanuit Nieuw West binnendoor én via de snelweg met de auto sneller bereikbaar dan de binnenstad van Amsterdam (ook met het openbaar vervoer).



Cornelis Kok, Amsterdam