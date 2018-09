'De affaire-Pechtold' is een journalistiek patatje oorlog

Rond Pechtold is een muur gezet van geveinsde beschaving

De fractievergadering begint en Alexander zegt: "Jongens en meisjes, ik zal jullie even een update geven van mijn verhouding met Anne, jullie weten wel, dat duoraadslid in fucking Meppel, die vrouw met vijf kinderen. Nou, ik heb mijn eigen vrouw verlaten en we laten ons door de Privé-pers op allerlei feesten fotograferen."



En een paar weken later is het: "Jongelui, ik neem jullie weer even mee in mijn verhaal over mijn verhouding. Ik heb haar met jong geschopt."



"Gefeliciteerd, Alexander."



"Nee, stil nou even... Ik heb gezegd: je gaat naar dokter Breinaald of ik ga bij je weg!"



Weer later: "Wie wil nog even meegenomen worden in het verhaal van Anne en mij?"



"Wij allemaal, Alexander."



"Nou, Anne is bij dokter Breinaald geweest, jongens."



"Gefeliciteerd, Alexander."



"Nee, stil nou even... En ik heb het direct daarna met haar uitgemaakt. Finito. The end! Goodbye!"



"O. Slim! Ben jij effe vlak langs de afgrond gelopen."



Nu moet me van het hart dat ik weinig van de affaire-Pechtold begrijp.



Han ten Broeke van de VVD moest aftreden omdat hij het met een 'ondergeschikte' deed en een D66-duoraadslid uit Meppel is blijkbaar geen ondergeschikte.



Ik merk dat er rond Pechtold ter bescherming een muur van geveinsde beschaving is opgetrokken van partijgenoten die allemaal likkebaardend op zijn ondergang zitten te wachten.



Allemaal ondergeschikten.



Ach, als Alexander straks weg is, zullen de nieuwe heren ook weer Van Mierlootje ­spelen.



En de D66-dames?



Die worden uiteindelijk ­allemaal rechter.



