'Dat wordt knokken in het nieuwe stadsbestuur'

Met het aantreden van een college van burgemeester en wethouders ontstaan er voor de vier Amsterdamse coalitiepartijen nieuwe uitdagingen. Dat in dit bestuur drie partijen deelnemen die met elkaar concurreren, maakt het er niet eenvoudiger op. Ze zullen over elkaar heen buitelen om zich te profileren.



Het is een beetje alsof je deelnemers aan Heel Holland Bakt in hetzelfde team stopt om één taart te bakken. Ze gaan aan de slag, omdat het ze gevraagd is, maar gezellig wordt het niet bij het fornuis. Eén van hen zal uiteindelijk de winnaar zijn. Zo ook bij drie van de vier partijen die sinds deze week het nieuwe stadsbestuur vormen: GroenLinks, D66 en de PvdA.



De winst consolideren

Dze drie krijgen het niet eenvoudig de komende vier jaar. Hun kiezers komen uit overlappende doelgroepen. De winst van de een is het verlies van de ander - zie de winst van GroenLinks en het verlies van D66 en eerder het verlies van de PvdA en de winst van GroenLinks en D66. De SP is een ander verhaal.



Aan GroenLinks de opdracht haar winst te consolideren, zoals dat heet: de kiezersgroepen die men bij de verkiezingen heeft aangesproken voor langere termijn aan zich binden. Dat doe je niet door alleen het coalitieakkoord uit te voeren. GroenLinks moet profiel maken, nadrukkelijk opereren buiten de Stopera. Daarvoor heeft GroenLinks, dat in de Tweede Kamer oppositie voert tegen een centrumrechts kabinet, een aantal aardige aanknopingspunten.



Het grote risico voor GroenLinks als grootste partij in het college is dat zij de schuld krijgt van alles wat misgaat of niet lekker loopt. Net als de PvdA voorheen en D66 in de afgelopen periode.