'Dat is... dat is... dat is oud sperma!'

Natuurlijk krijgen we een klapband als we midden in de nacht van het vliegveld naar een hostel worden vervoerd. Sterker, we krijgen er twee. Met een synchroon sisgeluid zakt de bus vol toeristen langzaam uit het lood, om als een groot mank dier te blijven staan in de berm van de overdrukke weg. De chauffeur glimlacht, terwijl hij manmoedig in de weer gaat met een verroeste krik. "This is Africa."



Dit is Afrika, waar zo veel niet naar behoren functioneert en waar ik me altijd prettig heb gevoeld. Want het continent is wat het is, daar schuilt een grote geruststelling in. Het doet zich niet mooier voor, niet duurder.



De wifi? Sorry mam, not workin'. Klapband? Happens all the time. Een piepklein koud zeikstraaltje uit de douche? Wees blij dat er water uit komt. This is Africa. Hakuna matata.



Tanzania, Kenia, Oeganda, we kennen het goed. Voor het laatst waren we hier tijdens onze huwelijkstrip die twee maanden duurde. Overdag reden we door de wildernis. Urenlang, op het prettig eentonige af. Maar telkens wijzigde er iets aan het landschap.



We reden over een dorre vlakte, staarden wat naar de wolken en ongemerkt waren we ineens omgeven door sappig groen. We tuften verder en plotseling bleek het regenwoud boompje voor boompje getransformeerd in een lege rotspartij. We hobbelden almaar voort in dezelfde truck, maar voor we het wisten was alles veranderd.