Ik hoop dat dit plekje, als ik er zo'n tien jaar lig, op de schatkaart van een stel piraten verschijnt

Zijn broer is al drie maanden dood. Hij ligt onder de grond in Amsterdam-Oost. Precies op het plekje waar hij wilde liggen.



"Dit plekje voelt goed, wat jij?" vroeg hij.



"Jij moet er uiteindelijk gaan liggen. Dus. Ik voel niet al te veel. Ja, ik voel dat mijn oudere broer er niet meer is als de Tour de France begint."



"Dit plekje voelt goed. Weet je wat ik hoop, Gijs? Ik hoop dat dit plekje, als ik er zo'n tien jaar lig, op de schatkaart van een stel piraten verschijnt. Dat ik het kruis op die kaart ben.''



''En dat ze niet teleurgesteld ­zullen zijn als ze me opgraven. Dat hoop ik. Dat ze rum drinken als ze me vinden. Dat de kapitein zegt dat ik de mooiste schat ooit ben en dat zijn papegaai een paar ­seconden later precies hetzelfde zegt."



"Ben je bang voor de dood?"



"Ik weet bijna zeker van niet. Denk ik. Ik weet bijna ­zeker dat ik altijd banger voor het leven ben geweest."



"Wanneer was je het bangst dan?"



"Toen ik haar ouders voor het eerst ontmoette. Ik denk omdat ik wist dat zij wisten dat ik te min voor haar was. Zij hadden haar gemaakt, weet je wel? Zij wisten het. Ze zagen het. Ik ben niet bang voor de dood, omdat de dood niets met schoonouders te maken heeft."



"Dat weet je niet, Walter. Misschien is dat juist wel exact wat er met je gebeurt als je sterft. Dat je de schoonouders van het heelal ontmoet. Dat je tegenover ze moet gaan zitten. En dat je jezelf moet verkopen, omdat je anders het heelal niet mee uit mag ­vragen."