Politie, het is tijd om ons wat handvatten mee te geven.

Dat ik, naast het leren niet te provoceren om geweld te voorkomen en de vele manieren om vanaf de grond iemands neus te breken, ook iets daartussenin had geleerd.



Dames, het is tijd dat we onze mond open doen. Niet om te verwijten, te bijten, te schelden en te vervloeken (al mag dat natuurlijk ook), maar vooral om de dialoog aan te gaan. Om bijvoorbeeld met de mannen in onze omgeving te delen hoe hun gedrag leidt tot onze onveiligheid, en ze te vertellen waar we dan wél van gediend zijn.



En heren, het is tijd om vragen te stellen. Aan de vrouwen in jullie omgeving, bijvoorbeeld. Voelen zij zich altijd veilig op straat?



Kun je zelf goed bepalen waar de grens ligt, of ben je die misschien zelf ongemerkt wel eens over gegaan?

Mag ik jullie bellen als ik alleen over straat loop 's nachts en word lastiggevallen? Nemen jullie me dan serieus?



En beste burgemeester Halsema, het testen van de app is dus al gebeurd, in Rotterdam. Hij werkt. Het is tijd om met handhaven te beginnen.



Francine Boon, Amsterdam